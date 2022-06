Bungalow uit jaren zestig wordt prachtige familievilla

We stappen vandaag in een tijdmachine en gaan terug naar de jaren zestig om een bungalow te bekijken. Daarna laten we je zien hoe deze is veranderd in de moderne woning die we vandaag de dag een thuis biedt aan de huidige bewoners. De bungalow was een zeer populair type woning in de jaren zestig, maar de tand des tijds had ook deze woning aangetast, daarom was een grootschalige renovatie nodig. Ara | Antonia Reif Architectuur wist van de oude woning weer een stralend woonhuis te maken. Dit jonge architectenbureau richt zich sterk op het bouwen en verbouwen van woningen, waarbij stijl en gebruiksgemak voorop staan. Er worden in hun woningen steevast duurzame en natuurlijke materialen gebruikt. Zo ontstaat er een ecologisch verantwoorde woning die geheel aansluit op de wensen van de bewoners. Dat moet ook wel, want een woning is ten slotte een verlengstuk van de identiteit van de bewoners. We leiden je rond door het huis waar je zeker de juiste inspiratie zult vinden.