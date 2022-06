Minimalistische woning met een gezellige sfeer

Hier in het interieur komen we direct onder de betovering van de bijzonder ambiance. In deze open ruimte zijn verschillende functies ondergebracht en vormen een duidelijke eenheid. Dit concept van samenvoegen zien we overal in de hedendaagse architectuur terugkomen. En geef de bewoners eens ongelijk. Dit ziet er toch prachtig uit. Daarbij is de inrichting ook erg gezellig en huiselijk. Vanuit dit punt in de kamer hebben we een mooi uitzicht op de patio die we straks nog even wat beter gaan bekijken. Samen met een expert ontwerp je snel een mooi interieur!