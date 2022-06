Gave tips voor je tuin!

Het is in sommige gevallen belangrijk dat de tuin, de architectuur en de natuurlijke omgeving bij elkaar passen. Hier zien we een mooi voorbeeld van een woning die op een heuvel gebouwd is. De tuin lijkt een doortrekking van het landschap te zijn. Toch is het een aangelegde tuin die precies passend gemaakt is. Zo hebben de eigenaren van de woning een heel natuurlijke beleving van hun tuin. Een mooi element in deze tuin is de vijver, die zorgt voor een moderne en koele look in een omgeving waar het behoorlijk heet kan worden. De vegetatie in de tuin is dan ook passend gekozen voor het klimaat. Houd dus altijd rekening met de omstandigheden waarin de tuin zal groeien. Samen met een expert ontwerp je heel eenvoudig een unieke tuin.