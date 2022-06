Oude boerderij wordt een authentieke woning

In vele huizen is de keuken de sociale kern waar de gezinsleden elkaar graag treffen. In deze authentieke woning is dat niet anders. Daarbij is de eetzone (aan de linkerkant de deur door) de plek waar de maaltijden genuttigd worden ook erg in trek. Natuurlijk kun je kleine hapjes ook aan de bar (het keukeneiland) uitproberen. In deze keuken is het bijzonder eenvoudig om een gezellige sfeer te creëren. Echt een plek om met vrienden te verpozen.