Voor en na: van grauw pand tot modern woonpaleis

We nemen hier een blik in het verleden. Het is net alsof we in een oude DDR-stad rondlopen, de gevel is volkomen grauw en laat zien dat deze woning de tijd des tijds heeft doorstaan. Het lijkt er dus op dat we te maken hebben met een stevige woning die wel tegen een stootje kan. Maar qua design kunnen we hem wel afschrijven, of toch niet? De bewoners vonden dat het design zeker te redden was, door de juiste experts te raadplegen kwamen ze op het idee om de woning te transformeren naar zijn huidige vorm. De beste experts voor dit soort zaken vind je hier.