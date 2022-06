7 onweerstaanbare rustieke keukens!

Sommige rustieke keukens zijn opvallend door hun verfijning en organisatie. In de keuken hierboven zien we een verrassende mix aan materialen die zorgt voor een unieke en toch zeer gebalanceerde uitstraling. De omgekeerde bamboematten aan het plafond zorgen voor de nodige warmte en brengen een unieke touch in de ruimte. De blauw met witte tegels en houten keukenkastjes zorgen voor een landelijke mediterrane uitstraling. Op de achtergrond zien we een rustieke oven in de muur van verbrand cement, een veel gebruikt, natuurlijk materiaal in landhuizen en rustieke keukens.