Ruim wonen op 32m²

Je gaat je bijna afvragen of je nog in hetzelfde huis bent, maar dat is wel degelijk het geval. Er is hier in de hal voor een hele andere kleurstelling gekozen, maar toch zie je ook weer overeenkomsten met de woonkamer. Ook best wel een prestatie om zo’n effect te kunnen bereiken. Vooral de vloer is heel erg leuk uitgezocht voor deze plek.