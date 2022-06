Terugtrekken uit het hectische leven in een prachtige buitenwoning

Dan zien we nu eindelijk hier de buiten woningen in de Zwanburgerpolder. Deze is gevestigd op het eiland in de Kagerplassen te Zuid-Holland. Er stond al eens een woning op deze plek, maar dit bouwwerk werd vervangen door een nieuwe buitenwoning met kelder, waarin de slaapkamers gerealiseerd zijn. Het daglicht kan de kelder wel bereiken, waardoor er in de slaapvertrekken een fijne sfeer hangt. In het ontwerp van de woning stond stijl en klasse voorop, daarbij was ook de duurzaamheid van de bouwmaterialen van belang. Zo is er gekozen om de gevel met padoek te bekleden, na verloop van tijd en door blootstelling aan de elementen, zal de kleur van dit materiaal paars-bruin worden. Een andere noemenswaardig aspect is de open haard, een zelfde haard bevindt zich binnen, dus twee haarden op één schoorsteen- een innovatief concept door Vos | Hoffer | vdHaar architecten.