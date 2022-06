Architectuur ideeën: Berg Paleizen en Mediterraanse Paradijselijkheid

Hou je veel van een fijn zonnetje, dan is een zomervilla zeker iets voor jou. Wie droomt er niet van een huis(je) in Italië of Frankrijk. Ga niet op vakantie naar deze landen, want veel mensen zijn al betoverd door het landschap en het klimaat van deze mediterraanse parels. De huizenprijzen zijn zeer laag, waardoor ruime woningen voor veel mensen bereikbaar zijn. De villa op deze foto is qua hoogte vrij laag, daaromheen ligt een grote tuin met een zwembad. De prachtige terracotta stenen lopen heerlijk als je na het zwemmen weer naar binnen wilt lopen. Bij deze villa is er aan natuur geen gebrek. Door inheemse bomen en struiken te planten creëer je een fijne sfeer in je tuin en geef je de natuur de ruimte. Zo sla je twee vliegen in een klap!