Een oogstrelende schuurwoning die je niet mag missen..

Een woonkamer is om te relaxen en nergens in het huis kun je zo fijn tot jezelf komen als in deze woonzone in de grote woonkamer. Het mooie van dit gedeelte is dat het plafond lager is dan in de eetzone, zo is het een ruimte waar eenvoudig een intieme, gezellige sfeer gecreëerd kan worden. Let ook op de moderne meubels in landelijke stijl, deze passen precies bij de sfeer van het totaalconcept dat in de woning gestalte wordt gegeven. Vanuit je luie stoel heb je een schitterend uitzicht over de omgeving. Een prima plek om ´s ochtends en ´s avonds de krant te lezen.

Deze duurzame villa is de woning voor de toekomst.