Woning voor de toekomst met onwerkelijke uitstraling

We werken elke dag in het heden voor onze toekomst. Hoezeer moet een huis dan niet voldoen aan de moderne wooneisen zodat dit in de toekomst ook bewoonbaar blijft. Vandaag zien we het werk van Naked Architecture uit Utrecht. Ze hebben een nieuwe woning voor de toekomst gerealiseerd met een welhaast onwerkelijke uitstraling. In hun architectuur combineren ze een minimalistische ontwerptrant met heldere kleuren, waardoor een fris en stralend geheel ontstaat. Echt een woning waar je decennia in wilt wonen. We nemen je mee voor een wandeling in en om het huis, zodat je de nodige inspiratie op kunt doen voor je eigen interieur-/ huisontwerp. Ga met ons mee voor een bliksem bezoek aan het huis. Be inspired!