homify 360°: Cloud 9 in Bloemendaal

Normaliter zouden we een rechthoekig gevormd balkon verwachten. Maar in een villa dat gebaseerd is op speelse geometrie is het geen grote verrassing dit driehoekige balkon te vinden. De hoekige vorm die we hier kunnen zien is een direct antwoord op de kromming van het gebouw, bijna alsof het de externe vorm plaagt en tergt. Zo is een consistent systeem van harmonie en tegengestelde krachten in dit huis aangebracht die samenkomen tot een spannende resultaat

Zo vinden we hier in Bloemendaal een prachtig gebalanceerd project, niet alleen op het gebied van geometrie maar ook tussen natuur en architectuur, privacy en openheid. Naast het duidelijk luxueuze en geraffineerde karakter van deze villa straalt deze woning ook een serene energie uit dat in iedere ruimte merkbaar aanwezig is.

