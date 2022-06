Een fantastisch familiehuis

Het fascinerende grijze huis: wat moeten we daar nou weer onder verstaan? In dit geval is het beste om gewoon te gaan kijken, want dan snap je direct wat we bedoelen. Het fascinerende zit er vooral in, dat dit huis anders is dan andere huizen. Niet alleen de kleurstelling is bijzonder, vooral de zeer aparte vormen zijn erg apart om te zien. Verder is het ook zo, dat je een behoorlijk stuk moet reizen om bij deze woning te komen. Het project is namelijk uitgevoerd in Argentinië naar een ontwerp van architectenbureau Arstudio. Kijk, verwonder je en oordeel dan zelf!