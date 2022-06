homify 360°: Advocates Close in Edinburgh

Naast de commerciële en industriële gebouwen zijn ook privéwoningen betrokken bij de transformatie. De traditionele basis waarop de moderne aanbouw is gerealiseerd is nog duidelijk zichtbaar en wordt aangevuld en in contrast gesteld door de moderne inrichting en meubilering.

Zo is bij iedere stap en op ieder moment rekening gehouden met de oude, traditionele geschiedenis van dit stadsdeel maar zonder angst voor vernieuwing en modernisering. Zoals we bij het stadsaanzicht hierboven hebben kunnen zien is een bijzondere moderne toevoeging aan het oude plaatje gemaakt zonder het aangename uitzicht te storen of in waarde te doen verminderen. Integendeel: Edinburgh is nog nooit zo populair geweest…

