10 prachtige tuinen vol gave ideeën!

Een van de klassiekers die we in vrijwel alle mooie tuinen tegenkomen zijn bijzondere stenen en tegels. Hier zien we er een aantal. Wat passen ze goed bij de vegetatie en de bakstenen muur! De tegels zijn van natuursteen en lopen mooi over in donkere kleine kiezels. Zo zorg je voor de nodige variatie in je tuin. Dat ziet er geweldig uit. En hebben we je al gezegd dat je dit zelf makkelijk na kan doen? Supermakkelijk is het! Meer mooie tuinen kun je hier zien.