Slimme ideeën om je woning uit te breiden

We kennen hem allemaal, maar hebben we hem ooit zo mooi gezien? Deze uitbouw is echt een plaatje, door het aluminium en glas is het een echte lichtgewicht. Maar laat je niet bedreigen door het soortelijk gewicht, want deze uitbouw is een echte krachtpatser als het op duurzaamheid aan komt. We vinden de vormgeving supermooi. De verbinding tussen binnen en buiten is fenomenaal, dat komt natuurlijk door de schuifdeuren en de vele glaspartijen. We weten zeker dat je binnen enorm kan genieten van het daglicht en de ruimtelijke sfeer. Weer of geen weer, zomer of winter, hier kun je elke dag van een buitengevoel genieten. Voor dit mooie idee zou je een bouwvergunning nodig kunnen hebben. Check het bij je gemeente! Meer mooie ideeën vind je hier.