10 ideeën om je kamer groots te maken!

Het is hierboven al even aan de orde gekomen, maar nu zoomen we er even op in: de natuurlijke verlichting. Het is in feite het eerste onderdeel van je interieur, daarna zet je de meubels en andere persoonlijke spullen in je woonkamer. In dit geval is alles in deze kamer gericht op het licht, deze kamer beschikt over veel daglicht waardoor het verleidelijk wordt om een frist design te kiezen: een foto van zomerse bomen en stoelen met de kleur van rijpe vruchten. Het is geen verrassing dat de bewoners van deze woning erg blij zijn met hun kamer. Zorg gewoon voor voldoende daglicht, dan komt de inspiratie vanzelf!