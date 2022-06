Schuine wanden: zo maak je d'r iets van!

Vaak is het creëren van de ideale studeer- of werkkamer lastig; er moet ruimte in huis voor worden gemaakt. Een hele ruimte benutten voor de studeer- of werkkamer is meestal teveel gevraagd, maar jouw studeer- of werkplek onder laten sneeuwen door het overige meubilair van een bepaalde ruimte is ook niet de juiste oplossing.

Een zolderruimte met schuine daken wordt al snel vergeten, want hoe maak je van deze ruimte een prettige woonruimte? Met de juiste inrichting maak je ook van een zolder de perfecte studeer- of werkkamer; een ruimte waar jij jouw rust en concentratie kunt vinden. Denk bij het inrichten van deze ruimte aan de volgende tips; plaats het bureau niet te dicht tegen de wand (zodat je je vrij kunt bewegen), richt de ruimte minimalistisch in (de ruimte zier al snel 'vol' uit door de schuine daken) en zorg voor een zitplek die naar het raam gericht is (zodat je van het daglicht kunt genieten).