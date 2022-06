9 manieren om je terras wat meer kleur te geven!

Wat de ene persoon mooi vindt, hoeft niet perse in de smaak te vallen bij de ander en dat is waarom het zo belangrijk is om jouw eigen unieke touch toe te voegen aan een ruimte. Maak de patio persoonlijk met items en accessoires die gesprekken op gang brengen en bewonderenswaardige blikken achter laten. Of het nu gaat om een aantal schilderijen die je ophangt, bloemen in een theepot of pallet meubels je patio wordt pas echt uniek wanneer jij wat persoonlijke creatieve elementen toevoegt.