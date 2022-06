Moderne stoelen en fauteuils naar Nederlands design

Zitten doe je om uit te rusten, vanuit een comfortabele houding te praten, te lezen, tv te kijken, te eten en nog veel meer. Voor al deze verschillende activiteiten zijn andere houdingen ideaal: om uit te rusten of tv te kijken lig je misschien graag onderuit maar bij het eten of aan het bureau zit je juist een beetje rechtop. Dit verklaart dan ook de vele verschillende modellen en vormen stoelen, fauteuils, banken en andere zitmeubels. Maar niet alleen qua vorm en functie is er een grote variatie aan meubilair om je in comfortabel te maken: stijl is voor ons minstens zo belangrijk. Want naast een prettige zitplaats willen we tenslotte ook iets hebben om naar te kijken: een meubel dat in ons interieur past en alle blikken vangt ook als er niemand in zit. De Nederlandse design experts van homify hebben zich dan ook in hun ontwerpen laten leiden door vorm en functie maar met een extra oog voor stijl. Bekijk hier het werk van 3 Nederlandse design bureaus en laat je verrassen door de bijzondere en moderne designs van Neil David, Véronique Baer en Scholten & Baijings.