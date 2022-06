6 verrassende (bouw)materialen om in huis te gebruiken

Van modern, industrieel en landelijk laten we hier het laatste helemaal varen krijg je gelijk een compleet andere eclectische samensmelting. Ook hier is wederom een heerlijke combinatie gecreëerd. Heel veel beton en glas zorgen dat hier een zeer aantrekkelijk beeld is ontstaan. Vooral de hele bijzondere vormen van het plafond laten ons zien dat we hier met zeer moderne architectuur te maken hebben. Zie jij zo’n trap in je huis wel zitten? Bij homify zijn we het er over eens dat dit een schitterende oplossing is voor een ruime hal.