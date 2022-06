Mooie Brabantse schuurwoning

We zien hier de andere zijde van de woning die een stenen look heeft. Ook zien we hoe landelijk de omgeving is en hoezeer de natuur en de architectuur met elkaar verbonden zijn. Het is een verrassing als je aan de andere kant van de woning gaat kijken, omdat die zo anders is dan deze zijde van het huis. De zijgevel hier is ook volkomen anders dan die we zojuist zagen. Let ook op het lage, maar brede raam! Supermodern!