Deze moderne en strakke keukens zijn hot!

Subtiel, klein en to the point, dat is de minimalistische stijl ten voeten uit. In deze keuken is er alles aan gedaan om een sfeervolle, beperkte stijl te realiseren die direct aanspreekt. Zwart-wit en eenvoudig design maken hier de dienst uit! De inbouwoven in de wand sluit direct op deze vibe aan, waardoor deze er helemaal bij past. De inbouwoven is naast een grill en een magnetron gesitueerd en uitgevoerd in roestvrij staal, waardoor een mooie eenheid ontstaat. Deze apparaten hebben een mooie match met de afzuigkap in het plafond. De ruimte lijkt uit een stuk gehouwen! Meer mooie interieurs vind je hier.