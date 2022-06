De tuin in huis halen

Het eerste idee is een schitterende tuin in een etalage. Op deze manier is de houten vloer beschermd tegen krassen, want stenen rollen soms, schijnbaar uit eigen wil, naar plekken waar ze niet mogen komen. De planten staan hier prachtig en vormen een binnentuin, een steentuin wel te verstaan. Dit is een veel voorkomend type tuin in Azië, vooral in Japan is deze variant populair. Op de witte kiezelstenen zien we verschillende minimalistische accessoires die voor een Zen-look zorgen. Zorg ervoor dat de planten genoeg licht en water krijgen en klaar ben je! Meer mooie tuinen vind je hier.