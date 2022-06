Ideeën voor buiten: verlichting

De façade van een huis of gebouw is de bekleding van onze vaak verder goed doordachte interieurs. Vergeet dus niet dit deel van je huis ook te overwegen bij het verbouwen of inrichten van huis en tuin: iets dat velen over het hoofd zien. Zelfs als je een huurhuis bezit waar de façade niet grondig veranderd mag worden, of als de gemeente de keuze beperkt, blijven er nog vele mogelijkheden over om ook het uiterlijk van je huis aan jouw smaak en stijl aan te passen. Een daarvan is verlichting. Niet alleen met kerst is een mooi en smaakvol verlicht huis iets dat jouw woning van dat van de buren onderscheidt. Het hele jaar door zijn er subtiele, seizoens-ongebonden manieren om jouw gevel net dat beetje extra te geven. Hier willen we je dan ook een paar ideeën aan de hand doen die verder strekken dan een lamp bij de voordeur en je huis in een stralend licht zullen zetten.