Home 11 is de uitvinding van de binnenhuisarchitecten van i29 Interior Architects en stelt een heel bijzondere verbouwing voor: de architecten achter i29, Jaspar Jansen en Jeroen Dellensen, hebben hier een Amsterdamse garage in de Pijp omgetoverd tot een ruim woonhuis met een oppervlakte van 230 m². We willen jullie vandaag laten zien hoe deze meermaals en internationaal bekroonde ontwerpers van een donkere, kale garage een open en licht thuis gecreëerd hebben!