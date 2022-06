Transformatie: 3 troosteloze tuinen worden weer als nieuw

Als je wel eens vaker een Voor en Na bekeken hebt, dan ben je over het algemeen gewend dat dit over huizen en hun interieurs gaat. Maar vandaag doen we het eens een keer lekker anders. We gaan namelijk drie tuinen bekijken die van een troosteloze bende zijn veranderd in kleine paradijsjes. Wie weet kunnen deze werkzaamheden voor jou een grote bron van inspiratie zijn om zelf aan de slag te gaan. En anders is er altijd een hovenier of een andere professional te vinden die jou kan gaan helpen om aan de hand van deze mooie voorbeelden iets leuks te gaan maken.