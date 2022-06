10 ideeën voor een kleine tuin

Een van de universele toppers die we vaak tegenkomen is de sculptuur in de tuin. In dit geval betreft het een moderne die daarbij ook een waterspuwer is. Zo wordt je voortuin wel heel verfrissend! Het water valt in een vijver die bij deze sculptuur hoort. Je kunt zelfs vissen in je vijver los laten, zorg er dan wel voor dat je de juiste apparatuur daarvoor hebt. En kijk uit voor katten, want die lusten wel een visje!