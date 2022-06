10 perfecte buitenkeukens voor je barbecue van dit weekend

In Nederland zou je in je tuin er misschien niet zo snel voor kiezen om een buitenkeuken te (laten) installeren, maar hoe zuidelijker je komt, hoe logischer het is om je deze luxe wel te veroorloven. En als je wel van plan bent om met een buitenkeuken aan de slag te gaan, dan kan dit overzicht als een hele goede inspiratiebron voor jou dienen. Met of zonder keukenplanner ga je heerlijk aan de slag om een gezellige entourage op te zetten. Een barbecue of een vuurplek is eigenlijk het meest belangrijke onderdeel en de rest kun je allemaal optioneel toevoegen. De hoogste tijd om een kijkje te gaan nemen!