Een woning die een verbijsterend nieuwe look kreeg!

Relaxen is ook heel goed mogelijk in dit gloednieuwe huis. We zien hier een van de bewoners heerlijk lezen. De slaapkamer is dan ook niet alleen bedoeld om in de nacht de ogen dicht te doen, maar ook om overdag je even terug te trekken. De inrichting is er opgericht een rustige ambiance op te roepen, vooral de gordijnen, de spotjes in het plafond en het rustgevende kleurenpalet spelen daarbij een grote rol. Natuurlijk ligt het bed erg comfortabel, waardoor het plaatje compleet is.

