Woning kreeg een gloednieuwe look

In deze werkkamer komen al je ideeën over thuiswerken tot hun recht. Het is steeds vaker de manier om werk te organiseren, freelance of op contractbasis, want thuiswerken heeft veel voordelen. In deze heldere ruimte is het daglicht optimaal om te werken. Het bureau waaraan je zit is eenvoudig, je kunt dan ook gemakkelijk met een laptop gaan zitten. En let eens op de houtvloer, zo ontstaat die huiselijke look die past bij een eigentijdse werkomgeving. Meer mooie ideeën voor het interieur van je werkkamer vind je hier.