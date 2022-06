Een schitterende loft met een modern randje

Een loft is een huis dat helemaal van deze tijd is: vaak gelegen aan de rand van een historische binnenstad zie je dat oude pakhuizen of gebouwen met een industriële functie een nieuwe bestemming als appartement krijgen. Een dynamische combinatie van authentieke elementen en moderne toevoegingen maakt van deze huizen de meest trendy onderkomens die je je maar kunt bedenken. Een loft in een wereldstad als New York of Parijs kan je ultieme droom zijn, maar ook in heel veel andere steden kun je varianten op dit mooie concept vinden. We gaan nu een exemplaar bekijken dat ontworpen is door een Spaans architectenbureau.