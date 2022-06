Voor en Na: de wedergeboorte van een stenen huisje

Een kleine ruïne is wat we hier kunnen zien. Aan deze bult stenen moet heel wat gebeuren voor er weer sprake kan zijn van een mooi en bewoonbaar huis. De snoeischaar en de kettingzaag moeten daarbij ook flink hun best gaan doen, want de omgeving van het huisje is behoorlijk dichtgegroeid. Daarnaast moet er vanzelfsprekend een nieuw dak worden aangebracht. Maar je ziet dat de uitstraling van het huis nog steeds aanwezig is, er is zelfs sprake van een bepaalde allure.