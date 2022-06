De perfecte toilettafel: inrichting, decoratie en opbergen

Als we het over een toilettafel hebben moeten we het natuurlijk ook over de perfecte opbergmogelijkheden hebben want onze beauty producten kunnen zich behoorlijk opstapelen: poeder, mascara, blush, lipgloss en lippenstift, daarnaast ook haarspray, handcrème en verdere stylingsproducten en sieraden zoeken allemaal een eigen plekje.

Voor dit probleem zijn er twee verschillende oplossingen: of we bergen alles netjes weg in lades, het liefst met een lade-inzet dat onze penselen, stiften en tubes ordelijk scheidt, of we presenteren onze beauty producten op de tafel. Voor deze laatste optie zijn deze goudkleurige schalen een schitterend idee. Sieraden vinden hier een stijlvol thuis, al dan niet samen met andere decoratie of bloemen. Geordend gepresenteerde producten zien er niet alleen mooi uit, zo houden we ook gelijk een goed overzicht over onze producten en de leeftijd van onze cosmetica zodat niets zich ophoopt en we altijd de beschikking hebben over netjes geordende en verse producten.