Een moderne maar persoonlijke inrichting

Als je dacht dat er hier alleen een benedenverdieping is, dan heb je het mis. Boven is namelijk de slaapkamer te vinden. Deze charmante trap leidt naar deze verdieping. Over werkelijk waar alles is hier goed nagedacht. De verlichting langs de traptreden is een groot pluspunt, maar ook de traptreden zelf zijn schitterend gemaakt. Nu moeten we natuurlijk nog hopen dat het boven ook zo mooi is.