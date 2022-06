In 5 simpele stappen naar een geweldige pergola in je tuin

Wat is het fijn om met dit weer in de tuin te zijn. Maar als de weersomstandigheden soms wat extremer zijn, is een beetje beschutting af en toe wel zo fijn. Een pergola is daar in alle gevallen heel geschikt voor. Bij een brandende zon biedt de pergola schaduw en dus verkoeling. En bij wind en eventueel regen blijf je ook lekker beschut. Kortom, een pergola is een geweldige toevoeging voor elke tuin. In dit Ideabook vertellen we je hoe je binnen no time een pergola in de tuin hebt staan.