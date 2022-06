Dutch pride: gave vrijstaande, rietgedekte villa!

Onze hoge verwachtingen werden overtroffen toen we aankwamen bij deze rietgedekte villa in Blaricum. De woning heeft een tijdloze, hoge kwaliteit. Een gebouw waar duidelijk veel kennis en kunde in gegoten is. 01 Architecten staat erom bekend innovatieve architectuur voort te brengen, zonder de traditionele looks uit het oog te verliezen. Voortbouwen op een traditie is immers voor elke kunstenaar en ambachtsman belangrijk. In deze tuin ervaren we de leefruimte waar we tegenwoordig zo dol op zijn. We hebben het idee hier bij een landhuis te staan! Het zwart-wit palet in combinatie met het riet maakt het plaatje compleet. Laten we het gazon vooral niet vergeten. Een ideale plek om je vrienden uit te nodigen voor een soiree. Meer mooie woningen kun je hier vinden.