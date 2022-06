5 woningen met een stijl van deze tijd!

Dit design heeft een welhaast mathematische look, die zwarte lijn is werkelijk de trap, en zweeft alsof hij zich bevindt in een wiskundige ruimte. Veel aandacht is er in dit interieur geweest voor de lichtval. We genieten van de ambiance in de kamer. Het is een ruimte met een industriële look, de wanden lijken wel van pallets gemaakt. Meer mooie ideeën voor je woonkamer kun je hier vinden.