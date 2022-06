Voor en na: wat ziet die oude woning er nu gaaf uit!

Ondanks de bouwvallige look van deze keuken hangt er toch nog een bijzondere sfeer. Soms heb je dat met woningen. Links is de muur gehavend, de tegels die er ooit op zaten liggen nu in de container. Sommigen zijn blijven zitten en ook de vloer is deels in tact. Echt een jaren 50 – 60 look! Tijd voor wat nieuws dus, want dergelijk interieurs kunnen we ook wel in het museum zien. Aan de slag experts, laat het heden hier maar binnenkomen!