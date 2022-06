6 strakke woningen uit een prachtige droom!

De paradijselijke sfeer rond deze woning is onmiskenbaar. Drie keer raden waar we zijn… op Ibiza! Dit feesteiland is het summum voor de liefhebber van de elektronische dansmuziek. Verborgen in de heuvels staat deze woning als een oord van rust en ontspanning; hier kun je even ontsnappen aan het feestgedruis, om je er later weer vol overgave in te storten! Het is heerlijk wonen hier, de bewoners hoeven alleen maar naar buiten te gaan om de zee te kunnen zien. In de avond lig je in bed en hoor je het ruisen van de golven. This is the place to be!