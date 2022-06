5 fantastische tuinhekken om je woning af te schermen

In dit Ideabook laten we je een aantal zeer interessante projecten zien met tuinhekken die je kunnen inspireren om te kiezen voor een niet zo standaard oplossing voor het beschermen van de privacy van je woning! Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van de verschillende soorten materialen en afwerkingen!

Bij de keuze van een tuinhek moet je eerst bepalen wat de functie van het hek moet zijn. Wil je zelf een hek bouwen of wil je het uitbesteden aan professionals? Met welk type tuinhek heb je al ervaring en met welke niet? Wat voor type hek wil je en wat juist niet? Wil je een tuinhek dat perfect past bij je huis of is vooral de prijs van het hek belangrijk?

Wij raden aan om professionals in te huren als je een tuinhek wilt dat perfect past bij de rest van je huis. Wil je veel geld besparen? Dan kun je het beste zelf de handen uit de mouwen steken. In dit Ideabook komen een aantal tuinhekken voorbij waar je hopelijk veel inspiratie door krijgt.