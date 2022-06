Superoude woning kreeg een gave make-over!

We staan hier in de oude stal, nou ja dat was het vroeger, want nu is het een gave badkamer. De wanden laten de sporen van de oude boerderij zien, daardoor krijgt deze ruimte een extra mooie look. Het vrijstaande bad is erg trendy en de vloer is van gepolijst beton waardoor deze eenvoudig te reinigen is. In de hoek staat een plant die voor de natuurlijke touch zorgt. Kan het mooier hier? Wij denken van niet!