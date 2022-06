Hedendaagse toparchitectuur met een unieke look

Het glazen droomhuis is ontworpen door de Zuid-Afrikaanse architecten van Meulen Architects. Deze woning is gebouwd in Johannesburg. Bij het ontwerp is een verbinding tussen traditionele en innovatieve architectuur gemaakt, waardoor een bijzonder resultaat bereikt werd. In dit deel van de wereld is het belangrijk dat de beveiliging op orde is, dat werd bereikt door het ontwerp en de hoogwaardigheid van de bouwmaterialen. In dit ideabook nemen we je mee op een reis door de wereld die House-Ber heet. Laten we even door de woning wandelen.