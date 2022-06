Een sprankelende slaapzolder onder de rook van Rotterdam

Je ziet het gelijk: de inrichting van deze slaapkamer wordt gedomineerd door gezellige hoekjes. En dat zorgt gelijk voor een hele eigen en specifieke sfeer. We hadden je al voorbereid op de verschillende functies van de zolder en je ziet hier al een voorproefje van dat alles. Van bad in bed, of van bed in bad is hier een optie, maar als je een late werker bent dan kun je tot in de kleine uurtjes aan de slag blijven, of juist heel vroeg weer aan het werk gaan. In feite hoef je alleen voor het eten de zolder te verlaten. En dat maakt een zolder als deze ook heel erg geschikt als logeerkamer of gastenverblijf. Ook voor een bed and breakfast is dit een ideale plek!