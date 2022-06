Minimalistisch bakstenen woonhuis met enkele geheimen

Joris Verhoeven Architectuur gaat voor wat men de sierlijke eenvoud zou kunnen noemen. Eenvoud die doet denken aan die van de Romaanse architectuur, sober maar vol van een ingetogen ziel. Het architectenbureau bestaat sinds 2004 en wijdt zich aan projecten van uiteenlopende strekking, denk aan particuliere en zakelijke bouw. Met een goed oor voor de wensen van de opdrachtgever en een al even goed oog voor de innovatieve architectuur, worden woonwensen altijd uitgewerkt in een spannend bouwplan, dat een uniek eindresultaat oplevert. Een woning dient een reflectie te zijn van de identiteit van de bewoners, alleen zo wordt het een echt thuis. Het bureau houdt van eenvoud, maar dat staat een gedetailleerdere uitwerking zeker niet in de weg. De woning oogt even nostalgisch als modern, dat is het geval vanwege het bouwmateriaal, dat een welhaast universele uitstraling heeft, natuurlijk omdat het in zoveel gebouwen gebruikt is. We kunnen het bouwmateriaal dus associëren met bouwkunst uit de jaren dertig, maar even goed met die van tegenwoordig. Deze look maakt het huis extra bijzonder. Kijk met ons mee naar de concrete stijl van Joris Verhoeven Architectuur en laat je inspireren!