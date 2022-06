Literatuur en Architectuur: Romantiek

Voor sommigen zal de term “romantiek” misschien aan “de” romantische cultuurstroming doen denken, voor anderen zal dit woord beelden van rozengeur en maneschijn oproepen. Maar of je nu aan kunst en literatuur of aan je partner denkt, alle interpretaties komen terug op het idee van romance. In de romantische stroming die vanaf het eind van de 18e eeuw opkwam en die een reactie was op het hyper rationele tijdperk ervoor – de verlichting – werd juist de ervaring van de mens centraal gesteld en stond het menselijk denken (de ratio) juist op de laatste plaats. Zo kwam er veel aandacht voor emotie, intuïtie, spontaniteit en verbeelding wat dan ook sterk naar voren kwam in de beeldende kunst en literatuur uit die tijd. Maar, de connectie met romance, liefde etc. was er ook een belangrijk deel van: de naam romantiek is namelijk afgeleid van de middeleeuwse romantische verhalen (romances) waarin heel gewone mensen grote dromen van perfectie najagen; een beetje vergelijkbaar met onze eigentijdse romans. Natuurlijk is het woord “romantisch” tegenwoordig soms negatief bedoeld en betekent alles wat romantiek of roman heet ook gelijk “sentimenteel”. In de romantiek, en in de romances uit de middeleeuwen, barstte het natuurlijk wel degelijk van het sentimentele, maar dit werd nooit negatief beschouwd, maar juist als een positieve beoordeling van “wat goed voelt” en het nastreven van het volmaakte.

Na deze korte les over romantiek willen we je hier laten zien hoe prachtig en idyllisch romantische architectuur kan zijn: zelfs hedendaagse architectuur en renovaties kunnen een grote portie romantiek in zich herbergen, waarbij een bepaalde emotionele reactie en een beeld van het volmaakte wordt opgeroepen. Hoe dit werkt zien we hieronder in 6 voorbeelden van woningen en architectuur die zo uit een roman of romantische film gekomen lijken te zijn: