Van boerenschuur tot moderne schoonheid

Veel mensen hebben de droom, maar weinig hebben de kans. We hebben het natuurlijk over het wonen in een boerenschuur. Vandaag gaan we je de woning laten waar de gelukkige eigenaren in wonen. Het woonoppervlak is groot, maar liefst 17 x 30 meter, hier heb je veel mogelijkheden qua inrichting. Het bouwwerk verschillende delen waarvan één het woongedeelte behelst. De woning heeft een open interieurconcept en is zo zeer ruimtelijk, alle ruimtes monden in elkaar uit, zo ervaar je overal het huis als geheel. Oude en nieuwe architectuur gaan in dit droomhuis een mooie symbiose aan- ze versterken elkaar. Vandaag gaan we dit aan je laten zien, gewoon om je de nodige inspiratie te geven. Kijk met ons mee hoe de architecten van Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur deze moderne woning wisten te realiseren.