Verlichting door Lasvit

Als we een woning of huis inrichten denken we in eerste instantie gelijk aan de meubilering, die ontegenzeggelijk voor het grootste deel van de comfort en behaaglijkheid in huis zorgt. Vaak richten we onze aandacht pas als laatste op de verlichting. Jammer, want met een optimale verlichting kun je een heel veel sfeer creëren. Naast het licht zelf dat uit de lamp schijnt speelt het design van de lamp ook een belangrijke rol in het vormgeven van een interieur. We willen jullie vandaag aan een Tsjechisch ontwerpbureau voorstellen dat lichtende kunstwerken ontwerpt die iedere ruimte in een betoverende sfeer hullen.

Lasvit is een vooruitstrevende ontwikkelaar en ontwerper van eigentijdse verlichting, architectuurglas, lichtinstallaties en met prijzen bekroonde lichtcollecties die in openbare gebieden en privéruimten over de hele wereld stralen. Het bedrijf is in 2007 in de Tsjechische Republiek door Leon Jakimic opgericht. Hij had de unieke visie een perfecte belevenis te creëren door een symbiose van licht, glas en design te creëren met zijn ontwerpen. Het traditionele en innovatieve vakmanschap van de Tsjechische glasproductie verenigt zich met de creativiteit en fantasie van de deelnemende beroemde designers tot precisie producten die dankzij de ervaren glasblazers een bijzonder hoge kwaliteit bereiken. Lasvit werkt voortdurend met wereldberoemde designers die een schat aan ervaring met het breekbare materiaal met hem delen. Deze kennis is onder andere opgedaan met designers als Arik Levy, Michael Young en Ross Lovegrove tot het ontstaan van adembenemende lichtinstallaties zoals hier te zien.