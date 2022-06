Een schoon en georganiseerd huis? Let dan ook op de details

Een vervelende geur in huis is iets wat je natuurlijk ten alle tijden wil vermijden. Je huis goed doorluchten helpt al een heleboel. Maar bij hardnekkige geuren is het aan te raden om alle ventilatieroosters, afvoerbuizen en andere zaken waar lucht of water naar binnen en naar buiten komt, zo nu en dan te checken. Raakt het niet verstopt? Als dat wel het geval is, even grondig schoonmaken en dan zijn de nare geurtjes ook zo weer verdwenen. Vervolgens de ruimte nog even nabehandelen met een luchtverfrisser of een geurkaarsje en klaar is kees.