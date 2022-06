Zo houd je lelijke spullen uit het zicht!

Iedereen heeft een prullenbak in de keuken staan. We moeten ons afval tenslotte toch ergens weggooien. Een prullenbak is niet het meest mooie huishoudelijke product dat we in huis hebben. Om de prullenbak uit het zicht te halen, kun je ervoor kiezen om een kleine prullenbak in één van je keukenkastje te plaatsen. Je moet deze iets vaker legen dan een grote prullenbak die je los in de keuken kunt zetten, maar je prullenbak staat ook niet meer in het zicht.